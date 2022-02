Medienkonferenz – Bundesrat entscheidet heute über den Öffnungsfahrplan

35'000 Neuansteckungen pro Tag: In dieser Grössenordnung bewegt sich das pandemische Geschehen in der Schweiz zurzeit. Dennoch scheint Einigkeit unter den Entscheidungsträgern und -trägerinnen zu herrschen, dass mit der Omikron-Variante die Schlussphase der Pandemie angebrochen ist. Staaten wie Dänemark, die ebenfalls einen starken Anstieg an Infektionen erlebt hatten, haben bereits sämtliche Corona-Massnahmen aufgehoben. So soll unter anderem eine breite Immunisierung der Bevölkerung ermöglicht werden.