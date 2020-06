vor 50min

Bundesratssitzung

Beschliesst der Bundesrat heute das Ende der Polizeistunde?

Die Corona-Massnahmen könnten heute weiter gelockert werden. Zur Diskussion stehen der Mindestabstand und das Ende der Polizeistunde.

von Katja Fässler

1 / 9 Bundesrat Alain Berset will weiter lockern. Werden heute bereits massgebende Corona-Entscheidungen gefällt? Keystone So könnte beispielsweise die Zwei-Meter-Abstandsregel fallen. Keystone Diese ist besonders Bar- und Restaurantbetreibern ein Dorn im Auge. Reuters

Darum gehts Der Bundesrat will heute weitere wichtige Corona-Entscheide fällen.

Die Zwei-Meter-Abstandsregel könnte fallen.

Dafür könnte es zu einer Maskentragepflicht im ÖV kommen.

Auch über ein Ende der Polizeistunde für Bar- und Restaurantbetreiber wird diskutiert.

In der Schweiz gilt ab heute Freitag nicht mehr die «ausserordentliche», sondern die «besondere Lage». Der Bundesrat hat eine Sitzung angekündigt, bei der er über weitere Entscheidungen betreffend der Corona-Massnahmen diskutieren will. Die Zeichen stehen gut, dass weitere Lockerungen beschlossen werden. Die Fallzahlen bleiben – mit leichten Schwankungen – auf tiefem Niveau. Gestern meldete das BAG 17 neu bestätigte Fälle, am Tag davor waren es 37. Zum Wochenanfang wurden 15 Neuansteckungen gemeldet.

Polizeistunden und Distanzregel

Was kann also am heutigen Freitag beschlossen werden? Die Obergrenze für Veranstaltungen könnte auf 1000 Personen erhöht werden, dies plant Gesundheitsminister Alain Berset laut einem Bericht des Tagesanzeigers . Grossveranstaltungen von über 1000 Personen bleiben aber mindestens bis Ende August weiterhin verboten.

Auch die Zwei-Meter-Abstandsregel könnte fallen. Gerade Restaurant- und Barbetreibern ist diese ein Dorn im Auge. Neu soll ein Sicherheitsabstand von 1,5-Metern gelten, wie es laut Bericht weiter heisst. Auch wird über ein Ende der Polizeistunde spekuliert. Bisher mussten Restaurants, Bars und Clubs um Mitternacht schliessen.

Maskenpflicht im ÖV?

Beim Tragen von Schutzmasken im ÖV zeigten sich die Pendler bislang nicht gerade vorbildlich. Von 10’000 Personen, die am vergangenen Mittwoch und Donnerstag von einem Zählsystem an den Bahnhöfen Bern, Lausanne und Zürich erfasst wurden, trugen nur gerade sechs Prozent eine Hygienemaske, schreibt der Tagesanzeiger.