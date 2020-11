280’000 Personen betroffen : Coronavirus-Mutation entdeckt –Dänemark riegelt ganze Region ab

In Dänemark wird eine Region abgeriegelt, weil bei einer Nerz-Farm ein mutiertes Coronavirus entdeckt wurde. Betroffen von der regionalen Abriegelung sind 280’000 Personen.

Aus Sorge vor einer Ausbreitung einer bei Nerzen aufgetretenen Mutation des Coronavirus erlässt die dänische Regierung weitreichende Beschränkungen in der Region Nordjütland. In sieben Kommunen wird der öffentliche Nahverkehr eingestellt, die knapp 280’000 Einwohner werden eindringlich aufgefordert, in ihrer jeweils eigenen Kommune zu bleiben. Schüler der fünften bis achten Klasse sollen ab Montag aus der Ferne unterrichtet werden, gleiches gilt für Studenten weiterführender Bildungseinrichtungen, wie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Donnerstagabend bekanntgab.