Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Zeugin über mutmassliche Täter

Das Video zeigt, wie die spanische Polizei auf Mallorca die mutmasslichen Vergewaltiger am 13. Juli 2023 abführt.

Eine Zimmernachbarin erinnert sich an ihre Begegnung mit den Männern.

Vergangene Woche wurden sechs junge Deutsche in Palma de Mallorca festgenommen. Ihnen wird die Vergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen vorgeworfen. Zuvor hatte das Opfer einvernehmlichen Sex mit einem der Männer. Als seine Freunde ebenfalls ins Hotelzimmer kamen, soll es zu sexuellen Übergriffen gegenüber der Frau gekommen sein . Seitdem sitzen fünf von ihnen in U-Haft, der sechste wurde freigelassen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass er zum Tatzeitpunkt auf der Couch des Hotelzimmers schlief .

Drei der mutmasslichen Gruppenvergewaltiger sollen gemäss der «Mallorca Zeitung» in Zimmer 4108 gewohnt haben. In Zimmer 4107 war eine 52-jährige Deutsche mit ihren beiden Töchtern Gast. Sie erlebte die partyfreudigen Männer schon in den Nächten davor, wie sie der Zeitung berichtet.