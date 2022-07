Tote im Thunersee : Beschuldigter (37) muss sich wegen Mordes verantworten

Bei Gunten (Gemeinde Sigriswil) wurde am 17. Januar 2021 eine Frau tot aus dem Thunersee geborgen. Es handelte sich um eine 31-jährige Schweizerin aus dem Kanton Basel-Landschaft. Zehn Tage später, am 27. Januar, verhaftete die Polizei einen tatverdächtigen Mann, der aus demselben Kanton stammt.

Beschuldigter im vorzeitigen Strafvollzug

«Die Staatsanwaltschaft erachtet es als erwiesen, dass sich der mutmassliche Täter am Samstag, 16. Januar 2021, mit dem späteren Opfer traf, dabei der Frau Verletzungen zufügte und sie schliesslich strangulierte, so dass sie verstarb», heisst es weiter in der Mitteilung. Den Leichnam der Frau soll er nach der Tat mit einem Auto zum Thunersee nach Gunten transportiert und dort mit einem Gewicht beschwert im See versenkt haben.