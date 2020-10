In dieser Halle in Magglingen trainieren die Turnerinnen meistens.

Ehemalige Spitzenathletinnen berichten über schlimme Zustände im Leistungszentrum in Magglingen.

Er hätte die Chance gehabt, sich gegenüber den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben werden, zu äussern. Doch Fabien Martin, Nationaltrainer der Kunstturnerinnen, sieht davon ab. Nach den schockierenden Enthüllungen von acht Athletinnen in den sogenannten Magglingen-Protokollen , in denen sie gegen den Schweizerischen Turnverband (STV) Anklage erheben, wollte der 41-Jährige gegenüber SonntagsZeitung keine Stellung beziehen.

Zwei ehemalige Athletinnen des Nationalkaders, Lynn Genhart und Fabienne Studer, werfen Martin vor, ihnen gegenüber seine Machtposition ausgenutzt zu haben. Statt sich selber zu äussern, heisst es in einem Statement der Kommunikationsabteilung des Turnverbands, das SonntagsZeitung vorliegt: «Wir bedauern es sehr, dass die im «Magazin» erwähnten Turnerinnen in ihrer Zeit im Nationalkader Leid erlitten haben.» Weiter schreibt der Verband: «Wir haben in den letzten fünfzehn Jahren mit Fabien Martin als National- und Cheftrainer sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir erhalten zu ihm positive Rückmeldungen sowohl aus dem Trainingsumfeld als auch von Turnerinnen.»