Spaziergängerin mit Gipserbeil erschlagen Beschuldigter sagt von sich, er sei ein «sehr guter Mann»

In einem Waldstück im bernischen Orpund wurde 2016 eine Frau mit einem Gipserbeil erschlagen. Am Dienstag vor dem Bieler Regionalgericht bestritt er die Tat.

Der Beschuldigte hatte im Juli 2016 im Burgerwald in Orpund BE eine Spaziergängerin getötet.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 66-jährigen Spaziergängerin in einem Wald bei Biel im Jahr 2016 steht seit Montag ein Bulgare vor Gericht. Der Vorwurf lautet auf Mord.

Psychiater attestiert schwere Persönlichkeitsstörung

Der mutmassliche Täter floh laut Anklage mit dem Auto seines Opfers und wurde einige Tage später an der Schweizer Grenze bei Schaffhausen gefasst.

«Ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen», beteuerte der Angeklagte am Dienstag vor dem Regionalgericht Biel-Seeland, wo er wegen Mordes, eventuell vorsätzlicher Tötung, angeklagt ist. Er sei kein Psychopath, sondern «ein sehr guter Mann». Der psychiatrische Experte hingegen attestierte dem Angeklagten eine schwere Persönlichkeitsstörung.

Nicht nur wegen Mordes angeklagt

Gerichtspräsident Maurice Paronitti konfrontierte den Angeklagten mit der Tatsache, dass seine DNA am Tatort gefunden wurde. Diese Spuren seien «von Spezialisten» dort angebracht worden, entgegnete der Angeklagte. Insgesamt beantwortete der Mann die Fragen des Gerichts unzusammenhängend, ja konfus. So gab er beispielsweise an, dass er das Auto des Opfers «erhalten» habe.