Ex-Partner belästigt - Beschuldigter will keine Maske tragen – Richter wirft ihn aus dem Gebäude

Ein 57-jähriger Mann sollte vor Gericht erscheinen. Er kam erstens zu spät und wollte zweitens keine Maske tragen. Darum wurde er des Gebäudes verwiesen und in Abwesenheit verurteilt.

Der Deutsche soll seinen Partner an der Nase gepackt und daran herumgerüttelt haben. Er habe auch an den beiden Enden des Schals seines Geliebten derart gezogen, dass dieser ihn würgte.

Auf üble Art beleidigt

D ie Staatsanwaltschaft fordert e eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 50 Franken, also total 4500 Franken, und eine Busse von 1100 Franken.

Auch über Whatsapp soll er seinen Partner mit üblen Flüchen beleidigt haben. Er soll auch ein Nacktfoto seines ehemaligen Liebhabers in den Briefkasten der Gemeindekanzlei in dessen neuer Wohngemeinde im Bezirk Lenzburg geworfen haben. Der Gemeindeschreiber fand dieses am nächsten Morgen, schreibt die «Aargauer Zeitung» weiter.