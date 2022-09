Krieg in der Ukraine : Beschuss auf ukrainischen Staudamm löst Flutwelle aus

Die zentralukrainische Industriestadt Krywyj Rih ist nach ukrainischen Angaben am Mittwoch von russischen Marschflugkörpern getroffen worden. Präsident Wolodimir Selenski bestätigte, dass eine Pumpstation am Staudamm des Flusses Inhulez beschädigt worden sei. Er sprach von einem Versuch, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen. «Alles, was die Besatzer können, ist Panik zu säen, eine Notlage zu schaffen, Menschen ohne Licht, Wärme, Wasser oder Lebensmittel zu lassen», schrieb Selenski auf Telegram. «Kann uns das brechen? Keineswegs.»

Durch das zerstörte Pumpwerk strömten am Mittwoch so grosse Wassermassen, dass der Fluss Inhulez über die Ufer zu treten drohte. Präsident Wolodimir Selenski sprach von einem Versuch, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen.

Per Flugzeug angegriffen

Kein Trinkwasser und Überschwemmungsgefahr

Der Stausee dient der Trinkwasserversorgung der Stadt mit 625’000 Einwohnern. Durch den Schaden an dem Pumpwerk sei in weiten Teilen der Stadt die Wasserversorgung ausgefallen, hiess es. Trotz des hohen Wasserstands auf dem Fluss sei die Lage unter Kontrolle, sagte Selenskis Vizestabschef Kyrylo Tymoschenko. Die Lage in den Stadtteilen, in denen Überschwemmungsgefahr drohe, werde ständig überwacht.