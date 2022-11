SRF-Studios ernten Spott

«Mit der Gestaltung der neuen Studios will SRF noch mehr Authentizität und Nähe schaffen. Auf Formenvielfalt und überladene Gestaltungselemente wurde bewusst verzichtet», so SRF selbst auf ihrem Medienportal.



Auch aus der Politik kommt Kritik. Mitte-Präsident Gerhard Pfister schreibt auf Twitter, dass die «Tagesschau» das neue Studio anpreise und die «immensen Mehrkosten nur beiläufig erwähnt werden, ohne konkrete Zahlen». Dem SRF fehle es an Wettbewerb. «Kein normales Unternehmen kann sich heute diese DDR-Kommunikation leisten», so das vernichtende Urteil von Pfister.