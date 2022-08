Zürich: Besetzer-Gruppe verbarrikadiert sich auf dem Uetliberg

Etwa ein Dutzend junge Leute halten seit etwa einer Woche ein rund 1000 Quadratmeter grosses Areal an der Birmensdorferstrasse am Uetliberg besetzt. Mit zwei Zäunen, Blachen und einer Mauer aus Holz haben sich die Besetzerinnen und Besetzer mit ihren Hunden dort verbarrikadiert. Ihr Plan: Auf dem Areal mehrere Tiny Houses einzurichten, um dort leben zu können, wie der « Tages-Anzeiger » berichtet.

Die Besetzerinnen und Besetzer hatten einen ruppigen Start: Mitarbeitende der Stadt Zürich befürchteten, dass das Abwasser der Gruppe das Grundwasser verschmutzen könne. Weil das Gebiet in einer Grundwasserschutzzone liegen soll, müssten sie es innerhalb von 24 Stunden räumen. Da die Gruppe nicht auf das Ultimatum reagierte, verschafften sich städtische Mitarbeitende am letzten Freitag in Begleitung der Polizei Zutritt zum Areal. Die Begehung zeigte demnach, dass keine Gefährdung des Quell- und Grundwassers ausgeht, wie ein Mitarbeiter der Wasserversorgung der Zeitung bestätigt. Die Besetzerinnen und Besetzer haben eine mobile Toilette aufgestellt, Abwasser wird in Regentonnen gesammelt.