Fürstin Charlène könnte bis Ende Jahr in Zürcher Luxus-Klinik bleiben

Ein m ehrere H undert Quadratmeter grosses Penthouse mit Seeblick, Bentley inklusive Chauffeur, Privat k och und ein Rundumservice. Was für viele nach einem Traum klingt, ist für das eine Prozent der Oberschicht die letzte Rettung. In der wohl exklusivsten Klinik der Welt suchen Schöne und Reiche Hilfe, wenn sie psychisch am Ende sind oder eine Sucht ihr Leben bestimmt.

Könnte Charlènes Geschichte sein

«Wir hatten bereits Patienten, die direkt oder noch während einem Skandal den Weg zu uns gefunden haben», so Gerber. Und fügt an: «Aber wenn ich solche Personen erlebe, über die in der Öffentlichkeit viel spekuliert wird , oder über sie böse Sachen gesagt werden – sei es in den Medien oder in den sozialen Medien – stelle ich fest, dass ich niemals mit ihnen tauschen würde . W as das mit diesen Menschen anstellt, ist gravierend.» Es scheint, als ob er damit auf den Krankheitsverlauf, den Aufenthalt in Südafrika und d ie damit vermuteten Eheprobleme der 43-Jährigen anspiele.