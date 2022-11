Zürich: Besetzung des Kesselhaus – Polizei räumt das EWZ-Areal

Noch am Montag assen die Linksautonomen Brunch vor dem Gebäude.

Das EWZ reichte am Montag Strafanzeige ein.

Linksautonome besetzen seit letzter Woche das EWZ-Gebäude an der Wasserwerkstrasse in Zürich. Die EWZ gaben den Aktivistinnen und Aktivisten eine Frist: bis Montag sollen sie das Kesselhaus freigeben. Ebenfalls haben sie Anzeige wegen Hausfriedensbruch erhoben. Davon liessen sich die Besetzerinnen und Besetzer aber nicht beeindrucken. Am Dienstagmorgen ist dann die Polizei mit einem Grossaufgebot aufgefahren.