Villigen AG - Besetzung Holcim-Steingrube nach wenigen Stunden von Polizei aufgelöst

Mit dem Motto «Wir stellen uns Holcim in den Weg» besetzten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten am Sonntag trotz Schnee und kalten Temperaturen einen Steinbruch des Zement-Riesen Holcim in der Nähe von Brugg AG. Sie hatten am Rande des Steinbruchs Gabenchopf in einer Rodungszone eine Waldbesetzung errichtet. Damit wollten sie eine Erweiterung der Kalkstein-Grube verhindern.