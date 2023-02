Präsidentschaftswahlen : Besiegelt das Erdbeben Erdogans politisches Ende?

Kurz nach dem schweren Erdbeben und einige Monate vor den Wahlen kommt in der Türkei erste Kritik an Präsident Recep Tayyip Erdogan auf. Tatsächlich dürfte das Beben die politische Zukunft der Türkei bestimmen.

Darum gehts Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet kommt erste Kritik am Krisenmanagement der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf.

Die Debatte – etwa über Baumängel – dürfte sich in den kommenden Tagen verstärken. Dies auch vor dem Hintergrund der anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom Mai.

Beobachtern zufolge wird das Erdbeben für Erdogan politische Konsequenzen haben – ob positive oder negative, ist offen.

Nur wenige Stunden nach dem Erdbeben waren in der Türkei Tausende Rettungskräfte im Einsatz, auch die Armee wurde rasch mobilisiert – ein grosser Unterschied zum Megabeben von 1999. Damals war die Regierung wegen Überforderung und Untätigkeit öffentlich harsch kritisiert worden, die Menschen in der Türkei fühlten sich vom Staat im Stich gelassen.

Jetzt ist man besser gerüstet, und die politischen Parteien im Land spannen bei Katastrophenhilfe und Rettungsarbeiten zusammen. Fragt sich, wie lange noch. Schon wirft die grösste türkische Oppositionspartei CHP Präsident Recep Tayyip Erdogan Versagen beim Krisenmanagement vor.

Kritik und Debatte werden demnächst an Fahrt aufnehmen

Seine Regierung habe es in zwanzig Jahren versäumt, das Land auf solch ein Beben vorzubereiten. Kritik gibt es auch wegen der Tatsache, dass in Städten wie Antakya und Pazarcik noch kaum Teams des staatlichen Katastrophenschutzes eingetroffen sind. Auch die Debatte über die eklatanten Baumängel, welche die Opferzahlen in die Höhe trieben, dürfte in den kommenden Tagen an Fahrt aufnehmen.

«Das ist umso bedeutender, als jeder im Land um die engen Beziehungen zwischen der AKP und der Bauindustrie weiss» (NZZ). Auch wohin die hohen Summen der Sondersteuer geflossen seien, die seit 1999 zur Erdbebenvorsorge erhoben wird, dürfte noch zu reden geben.

Erdbeben wird politische Konsequenzen haben

Beobachter sind sich bereits einig: Das Erdbeben, von dem allein in der Türkei über 13 Millionen Menschen betroffen sein sollen, wird politische Konsequenzen haben und könnte «die politische Zukunft der Türkei bestimmen» (Süddeutsche Zeitung).

Immerhin stehen in der Türkei diesen Frühling die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an. Vor wenigen Wochen erst hatte Präsident Erdogan die Wahlen auf Mitte Mai vorgezogen. Ein Schritt, den er jetzt bereuen und möglicherweise wieder rückgängig machen könnte, wie «Al Monitor» schreibt. So gilt es als keinesfalls sicher, dass die Wahl wegen des geltenden Ausnahmezustandes in den zehn betroffenen Provinzen stattfinden wird.

Je nachdem ein politischer Vorteil für Erdogan

Erdogan könnte von dem Beben politisch aber auch profitieren – solange das Krisenmanagement seiner AKP-Regierung sich in den kommenden Tagen und Wochen bewährt. Denn die Menschen bräuchten jetzt keine grosse Politik, sondern Hilfe. «Und die kommt vom Staat, der Regierung. Und damit von Erdogan», kommentiert der Nahost-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Thomas Avenarius.

Die Opposition hat dagegen wenig anzubieten. Nicht nur konnte sie sich nicht auf einen Kandidaten einigen, der gegen AKP-Urvater Erdogan in den Wahlring steigt. Sie hat es auch verpasst, die seit Jahren wachsende Erdogan-Frustration, die hohe Inflation und die Verarmung vieler Menschen politisch zu nutzen.

Die Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet nimmt immer verheerendere Ausmasse an. Bis Mittwoch wurden mehr als 11’000 Tote in beiden Ländern bestätigt. Es ist damit das folgenschwerste Erdbeben seit 2011, als in Japan und Gebieten im Indischen Ozean fast 20’000 Menschen umkamen.

