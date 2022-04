Berner Gerichtsfall : Besitz von Handgranate bleibt straffrei – Experte fordert Gesetzesverschärfung

Wegen eines versuchten Tankstellenraubes mit einer Handgranate wurde ein Mann vom Berner Regionalgericht verurteilt – jedoch nicht wegen Besitzes der Granate. Ein Strafrechtsprofessor sieht Handlungsbedarf.

Der versuchte Raub ereignete sich im August 2020 in einer Tankstelle in Belp.

Ein 32-jähriger Mann, der im Sommer 2020 versucht hatte, eine Tankstelle zu überfallen und die Kassiererin dabei mit einer scharfen Handgranate bedroht hatte, wurde vom Berner Regionalgericht am Freitag zu 34 Monaten Haft verurteilt. Interessant: Der Besitz der Handgranate zog für den beschuldigten Kosovaren keine direkte Bestrafung nach sich. Der Grund dafür sei eine Lücke im Kriegsmaterialgesetz, wie die Staatsanwältin am Rande der Verhandlung feststellte.

Jonas Weber, Strafrechtsprofessor an der Uni Bern, bestätigt, dass hier das Kriegsmaterialgesetz (KMG) keine Grundlage für eine Bestrafung biete: «Im KMG geht es um die Herstellung und Lieferung von Kriegsmaterial und nicht um den Besitz durch Private.» Auf den konkreten Fall wäre Weber zufolge am ehesten das Waffengesetz oder das Sprengstoffgesetz anwendbar. Da das Waffengesetz die Waffe so definiere, dass eine Handgranate vermutlich nicht darunter falle, komme am ehesten das Sprengstoffgesetz in Frage. «Dort wäre der Besitz als strafbares Verhalten vorgesehen», sagt Weber. Allerdings sei «fraglich, ob eine Handgranate als ‹Sprengmittel› im Sinne des Sprengstoffgesetzes verstanden werden kann».