Wil SG - Besitzer erzählt, wie sein Juweliergeschäft ausgeraubt wurde

Am Montag überfiel ein Unbekannter mit einem Hammer bewaffnet ein Geschäft in Wil SG.

Am Montag um 11.02 Uhr betrat ein dunkelgekleideter Mann das Juweliergeschäft Markis Juwelier GmbH in Wil SG. Daraufhin zertrümmerte er mit einem spitzen Hammer drei Vitrinen und verursachte einen Sachschaden von rund 5000 Franken. Die anwesende Mitarbeiterin des Kleidergeschäfts, welches sich im selben Laden befindet, versteckte sich aus Angst in einem anderen Zimmer und alarmierte von dort aus die Polizei. Der Mann war dunkel gekleidet, trug eine Hygienemaske, Sonnenbrille und Käppi, war ungefähr 1,75 – 1,85 Meter gross und kräftig. Er klaute Schmuck im Wert von mehreren Tausend Franken und flüchtete mutmasslich in Richtung Florastrasse.