Fremantle Highway: Besitzer sorgte bereits einmal für Chaos 

Das Schiff geriet in der Nacht auf Mittwoch in Brand.

Verantwortlich für Suezkanal-Blockade

Bereits 2021 geriet Shōei Kisen in die Schlagzeilen mit ihrem Containerschiff Ever Given. Am 23. März geriet das 400 Meter lange Schiff in Ägypten im Suezkanal in einen Sandsturm und lief auf Grund. Es blieb quer im Kanal stecken und blockierte diesen während sechs Tagen.