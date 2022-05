Wallbach  AG: Besitzer von Waffenladen wird wegen Schüssen auf Einbrecher angeklagt

Während einem der mutmasslichen Einbrecher in Frankreich der Prozess gemacht wird, wird der Ladenbesitzer in der Schweiz angeklagt.

Sechs Einbrecher versuchten im Oktober 2020 in einen Waffenladen in Wallbach AG einzudringen.

Im Herbst 2020 versuchten sechs Personen, in ein Waffengeschäft in Wallbach AG einzubrechen. Der aus dem Schlaf gerissene Ladenbesitzer habe das Feuer eröffnet, worauf es zu einer Schiesserei mit den Einbrechern gekommen sei. Die Täter ergriffen die Flucht und fuhren in einem Fahrzeug in Richtung Frankreich.