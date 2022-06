Bezirksgericht Horgen: Besitzerin des beisswütigen Rottweilers schwänzt Gerichtsprozess

Am Dienstag hätte am Bezirksgericht Horgen der Prozess gegen die Halter des Rottweilers stattfinden sollen.

Der Prozess gegen die Halter des beisswütigen Rottweilers hätte am Dienstag stattfinden sollen – die Beschuldigte blieb ihm jedoch fern. Ihr Anwalt liess dem Gericht ausrichten, dass seine Mandantin am Morgen mit ihm telefoniert und mitgeteilt habe, dass es ihr psychisch sehr schlecht gehe und sie nicht an der Verhandlung teilnehmen könne. Der vorsitzende Richter entschied, mit der Befragung des inzwischen geschiedenen Ehemanns zu beginnen. «Die Hundeattacke war der definitive Schlussstrich unserer Beziehung», sagte der 33-jährige technische Kaufmann aus dem Bezirk Horgen bei der persönlichen Befragung.

Prozess wird nach Sommerferien weitergeführt

Er sei bei der Hundeattacke nicht dabei gewesen und habe erst am nächsten Tag von der Polizei davon erfahren. Von den Beissattacken auf drei weitere Frauen habe er nichts gewusst, sagte der Beschuldigte. Ebenso wenig, dass einmal ein Polizist bei ihnen zuhause war und gesagt habe, dass man den Hund nur noch mit Maulkorb ausführen dürfe. Einschläfern – wie von mehreren Hundepsychologen empfohlen – habe er das Tier aber nicht wollen. «Einschläfern war am Anfang für uns beide keine Option, er war ein Familienmitglied.»

Hundetrainerin vom Vorfall nicht überrascht

Dass der Hund 2019 bei einer umstrittenen Hundetrainerin in Ungarn ein «Resozialisierungsprogramm» besucht habe, kritisiert die Hundetrainerin: «In den online ersichtlichen Videos sieht man tierschutzwidrige Handlungen, die unter anderem dazu geführt haben, dass der Hund lernte zu warten, bis er das Erlebte ‹abladen› kann.» Das sei genau das, was der Rottweiler beim Zufallsopfer gemacht habe. «Meiner Meinung nach müsste in solchen Fällen bei der Rückkehr in die Schweiz eine Wesensprüfung stattfinden.»