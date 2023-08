Hund erschossen: Hundebesitzer leiden mit ihrem kranken Haustier

Das Einschläfern seines Haustieres sei nicht immer so schnell und einfach, wie man es sich wünsche.

Eine 56-jährige St. Gallerin erschoss ihren kranken Hund mit einer Pistole, um ihn von seinem Leiden zu erlösen. Laut der St. Galler Staatsanwaltschaft gab sie ihm einen Kuss auf die Stirn, setzte die geladene Pistole an und drückte ab. Der Hund war sofort tot. Sie wurde der Übertretung des Tierschutz- und Waffengesetzes schuldig gesprochen.

Gemäss der Tierschutzverordnung ist das Töten des eigenen Haustieres verboten. Für die fachgerechte Tötung gibt es in der Schweiz Vorschriften.

Ist das Tier krank, leidet der Mensch mit

Es sei gut, dass man die Möglichkeit hat, Tiere einschläfern zu lassen. «Das ist für das leidende Tier und den Besitzer besser», erklärt die Verhaltensbiologin. Wichtig sei, dass man die Situation abwägt. Die Alternative kann grausamer sein, erklärt Heberlein: «Es gibt viele schreckliche Sterbensarten. Niemand will sein Tier langsam und qualvoll sterben sehen. In so einem Fall ist ‹Einschläfern› sicher der leichtere Weg».