Am Montag zeigt ein Auszug aus dem Handelsregister, dass der 27 Milliarden schwere britische Vermögensverwalter Centricus bei der Basel Dream & Vision AG einsteigt. Diese wiederum hatte erst kürzlich FCB-Verwaltungsratspräsident Bernhard Burgener eine Offerte vorgelegt, um dessen Anteile am Club zu übernehmen. Die Briten von Centricus wollen offenbar bis zu 200 Millionen in den FC Basel investieren.