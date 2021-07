Vorsicht, Betrug - Besonders viele Phishing-Versuche über Whatsapp und Telegram

Das kann beispielsweise in Form von gefälschten Links geschehen.

Grosse Nutzerbasis

Unter Phishing versteht man den Versuch, mittels gefälschter Mails, Nachrichten oder Websites an die persönlichen Daten von Nutzerinnen und Nutzern im Internet zu kommen. Betrügerinnen und Betrüger versenden beispielsweise eine E-Mail, die angeblich von der Bank des Nutzers oder der Nutzerin stammt. Im extremsten Fall wird man unter einem Vorwand auf eine gefälschte Webseite gelockt und aufgefordert, sich einzuloggen. Tut der Nutzer oder die Nutzerin dies, hat der Betrüger oder die Betrügerin nun die Login-Daten und kann theoretisch das Bankkonto plündern. Banken und andere Dienstleister warnen zwar seit Jahren vor Phishing. «Es gibt aber noch genug Leute, die auf Phishing hereinfallen», sagt Martin Steiger, Anwalt für Internetrecht.

Was ist Phishing?

Am stärksten von Phishing-Links betroffen sind Userinnen und User aus Ländern wie Russland, auf die 46 Prozent entfallen, gefolgt von Brasilien mit 15 Prozent und Indien mit 7 Prozent. Deutschland landete mit 3 Prozent aller untersuchten Phishing-Fälle auf dem fünften Platz der Rangliste aller Länder.

Vorsicht bei Tippfehlern

Bei Absender nachfragen

Besondere Vorsicht ist natürlich geboten, wenn solche Links von unbekannten Nummern verschickt werden. Aber auch bekannten Kontakten sollte nicht blind vertraut werden, denn es besteht immer die Möglichkeit, dass deren Accounts einem Hack zum Opfer gefallen sind. Daher macht es Sinn, beim Absender über einen anderen Kanal – beispielsweise eine andere Chat-App, einen Telefonanruf oder per SMS – nachzufragen, ob die verschickte Nachricht tatsächlich aus verlässlicher Quelle stammt.

Aufmerksam werden sollte man insbesondere, wenn bekannte Personen einen plötzlich in einer ungewohnten Sprache – also beispielsweise auf Deutsch anstatt Schweizerdeutsch oder auf Englisch anstatt Deutsch – kontaktieren. Auch wenn Wörter oder Emojis verwendet werden, die für den Absender oder die Absenderin ungewöhnlich sind, sollten die Alarmglocken läuten. In solchen Fällen stecken nicht selten Betrügerinnen oder Betrüger hinter den Nachrichten.