Am 15. Mai: «Besonders wichtig» oder «überflüssig» – Zürcher stimmen über Klimaschutz ab

Städte sind vom Klimawandel besonders betroffen. Auf dem Bild sieht man Teilnehmende des Klimastreiks Friday for Future in Zürich.

Ebenfalls am 15. Mai entscheiden die kantonalen Stimmberechtigen, ob der Klimaschutz in der Kantonsverfassung verankert wird.

Die Stadt Zürich will bis 2040 klimaneutral werden. Vorgesehen sind unter anderem Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen, auch für jene, die ausserhalb der Stadtgrenze verursacht werden. Für das neue Klimaschutzziel soll die Gemeindeordnung angepasst werden. Die Volksabstimmung findet am 15. Mai statt.

Das sagen die Befürworter

«Die Klimakrise ist die grösste Herausforderung unserer Zeit», sagt SP-Gemeinderätin Marion Schmid. «Die junge Generation wird am längsten mit den Auswirkungen des Klimawandels zu leben haben, darum ist die Annahme dieser Vorlage für sie besonders wichtig.» Die SP wolle deshalb ambitionierte, aber auch realistische Ziele setzen. «Der Massnahmen-Plan muss konkret und messbar aufzeigen, mit welchen Schritten wir das Ziel erreichen wollen. Und darin werden unter anderem auch indirekte Emissionen wie Ernährung, Kleidung oder Flugverkehr berücksichtigt», so Schmid. Für FDP-Gemeinderat Michael Schmid stellt Netto-Null 2040 eine Chance für Zürich dar. «Wir sind bereits jetzt Vorreiter bei Umweltfragen, Innovation und Wettbewerb. Darauf können wir aufbauen.» Als Beispiele nennt er die Forschung an der ETH, den starken öffentlichen Verkehr und den Ausbau der Fernwärme. Neben SP und FDP haben auch AL, Grüne, EVP, Mitte und GLP die Ja-Parole gefasst. Stadt- und Gemeinderat empfehlen ebenfalls ein Ja.

Das sagen die Gegner

«Die SVP bestreitet den Klimawandel nicht», sagt SVP-Gemeinderat Walter Anken. «Die 520 Millionen Franken, die jedes Jahr dafür investiert werden sollen, stehen in keinem Verhältnis zum Anteil von Zürich am weltweiten CO2-Ausstoss von nicht einmal 0,1 Promille.» Das Budget 2022 und der Finanz- und Aufgabenplan sehen in den nächsten Jahren Defizite von jährlich rund 200 Millionen Franken vor. «Diese werden über das Eigenkapital, aktuell rund 1,4 Milliarden Franken, finanziert. Ist dieses aufgebraucht, folgen Steuererhöhungen.» Laut Anken müsste zudem jede zweite Stadtzürcher Wohnung tiefgreifend saniert werden, was zu Leerkündigungen und viel höheren Mieten führen könnte. «Wir haben schon jetzt sehr hohe Mietzinse, die sich durch die teuren Sanierungen noch weiter erhöhen werden», sagt Anken. Für die Partei sind Innovation und technischer Fortschritt die Lösung für das Problem. Dazu gehören laut Anken unter anderem Wärmepumpen, Windenergie, Solarpanel und die Intensivierung der Forschung.