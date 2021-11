Gewalt gegen Polizeibeamte - «Besorgniserregende Entwicklung» –Angriffe gegen Polizisten nehmen zu

Als die Polizei vor Ort eintraf, traf sie einen Mann aus Sri Lanka in einem Treppenhaus an. Die Polizisten wollten den Mann in der Folge kontrollieren.

Der Angriff auf einen Polizisten in Luzern vom letzten Sonntag ereignete sich an der Theaterstrasse.

Am letzten Sonntag wurde in Luzern ein Polizist an den Kopf geschlagen und massiv verbal bedroht.

Geht es um Drohungen und Angriffe gegen Polizisten zeigt das Barometer in der ganzen Schweiz nach oben. 2019 gab es schweizweit 3251 Fälle, in denen Polizisten bedroht oder angegriffen wurden. Im Jahr 2020 stieg die Anzahl von Gewalt und Drohungen gegen Beamte bereits auf 3514 Vorfälle, welche in der Statistik erfasst wurden. Auch die Luzerner Polizei ist davon betroffen. So etwa bei einer Kontrolle einer verdächtigen Person am letzten Sonntagabend. Ein Mann aus Sri Lanka schlug einem Polizisten mehrfach gezielt ins Gesicht, um ihn auszuschalten. Bei der Festnahme stiess der Mann auch noch Todesdrohungen gegenüber dem Polizisten und seiner Familie aus. Ein weiterer Polizist wurde Ende Juli bei einer Demonstration gegen die Corona-Massnahmen verletzt.