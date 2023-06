Schule Grossacker erhält neue Leitung

Die Kündigungswelle an der Schule Grossacker St. Gallen sorgte im April für Aufsehen. Nebst 16 Lehrpersonen hat auch der Schulleiter, sowie der stellvertretende Schulleiter per Sommer gekündigt. Nun konnte die Stelle neu besetzt werden – Lea von Moos wurde vom Stadtrat zur neuen Schulleiterin gewählt. Sie tritt die Stelle am 1. August an, wie die Stadt St. Gallen mitteilt. Laut Stadtrat bringt die neu gewählte Schulleiterin weitreichende Erfahrungen mit.