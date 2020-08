Neue Einschränkungen : «Besorgniserregender» Corona-Anstieg – Mallorca schliesst nachts Strände

Die spanische Balearen-Insel Mallorca beschliesst neue Massnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus. Strände und Parks bleiben nachts für Besucher geschlossen.

Über die am Mittwochabend in Palma angekündigten Restriktionen wollte die Regionalregierung der Balearen allerdings am Donnerstag weiter beraten. Sie sollen den Aussagen zufolge nach Möglichkeit schon am Freitag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten.