Enger Körperkontakt: Besorgt wegen Street Parade – Stadt Zürich fordert Affenpocken-Impfung

Anders als in der EU ist in der Schweiz noch kein Impfstoff zugelassen.

Seit Anfang Mai häufen sich in Europa und Nordamerika die Ansteckungen mit Affenpocken. Das Virus macht auch vor der Schweiz nicht halt: Schweizweit ist die Zahl der Fälle mittlerweile auf 368 gestiegen. Hotspot ist Zürich: Bei 164 Personen im Kanton Zürich wurde das Virus bestätigt. Da dieses Wochenende an der Street Parade bis zu eine Million Menschen aus aller Welt erwartet werden, steigt die Nervosität: So fordert das Stadtzürcher Gesundheitsdepartement am Freitag den Bund in einer Medienmitteilung auf, «dringend» Impfstoff zu beschaffen.