Nach Salmonellen-Skandal: Besorgte Eltern rennen Spitälern wegen Kinderschokolade die Türen ein

Obwohl Schokoladenhersteller Ferrero offenbar seit Monaten wusste, dass in einer Fabrik Salmonellen nachgewiesen worden waren, passierte nichts. Als in Grossbritannien mehrere Kinder erkrankten , begann eine grosse Rückrufaktion von Kinderschokolade-Produkten. Mittlerweile haben Coop und Migros sämtliche Bestände von 13 «Kinder»-Produkten aus den Regalen entfernt.

«Aufregung wegen Salmonellen ist gross»

Damit ist sie offenbar nicht allein: Simon Fluri, Kinderarzt am Kantonsspital Wallis, sagt: «Das Thema Salmonellen in Kinderschokolade bewegt im Moment stark und hat für viel Verunsicherung gesorgt.» Fluri sieht dafür mehrere Gründe: «Es ist gerade bei Kindern ein sehr beliebtes Produkt. Wenn nun die Eltern oder die Grosseltern dem Kind eine Freude bereiten wollten und ihm Kinderschokolade gekauft haben und am nächsten Tag lesen sie in der Zeitung, dass diese mit Salmonellen kontaminiert gewesen sein könnte, ist die Aufregung verständlich.»