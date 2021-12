Schulen am Anschlag – Besorgte Lehrer fordern von Berset eine nationale Schul-Strategie

1 / 6 Im Kanton Zug sind Reihentests unter Schülerinnen und Schüler längst Normalität geworden. 20min/Taddeo Cerletti Andere Kantone sperren sich dagegen. 17 von 26 Kantone erklärten in der letzten Konsultation des Bundesrats, dass sie repetitives Testen ablehnten. 20min/Taddeo Cerletti Von dieser Haltung haben Lehrerinnen und Politiker genug. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Covid-19 wütet an Schulen – und trifft auch die Lehrkräfte.

Gleichzeitig sperren sich Kantone gegen repetitives Testen.

Lehrerinnen und Gewerkschafter haben jetzt genug. Sie fordern eine nationale Lösung.

Lehrerinnen und Lehrer laufen am Anschlag. Kaum eine Klasse in der Schweiz, die derzeit keine Ansteckungen mit Covid-19 verzeichnet. Und kaum ein Schulhaus, wo nicht auch Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne und Isolation müssen.

Das hat weitreichende Folgen für den Schulbetrieb: Da Stellvertretungen Mangelware sind, sehen sich Schulleiter teils gezwungen, über verfrühte Weihnachtsferien nachzudenken und Lektionen zu streichen.

Zaudernde Kantone

Gleichzeitig ziert sich der Bundesrat, den Kantonen bei der Bildung den Tarif durchzugeben. Noch in der letzten Konsultation sträubten sich 17 Kantone gegen repetitives Testen an Schulen. Gesundheitsminister Alain Berset liess sein Unverständnis über die Passivität der Kantone durchblicken.

Angesichts der prekären Lage an den Schulen müsse die Regierung nun den Kantonen das Heft aus der Hand nehmen, sagt Fabio Höhener, Zentralsekretär Bildung bei der Gewerkschaft VPOD.

Höhener erwartet vom Bundesrat, der am Freitag über weitere Massnahmen diskutieren wird, eine nationale Schul-Strategie: «Der kantonale Flickenteppich schadet dem Lehrpersonal und schlussendlich der Chancengleichheit der Kinder.» In den Vorschlägen des Bundesrats zu den Massnahme-Verschärfungen heisst es am Freitag: «Wie schon in früheren Massnahmenpaketen soll sich der Bund auf die obligatorische Maskenpflicht auf Sekundarstufe II beschränken. Der Bundesrat empfiehlt den Kantonen allerdings dringend, die Maskenpflicht auch in den tieferen Stufen einzuführen.»

Tests, Masken, Luftfilter

Der Bundesrat müsse nun repetitive Tests in allen Kantonen anordnen, sagt er. Daneben brauche es konkrete Schutzmassnahmen für Lehrerinnen und Lehrer: gratis FFP2-Masken für Lehrpersonen und notfalls eine befristete Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der ersten Klasse.



Auch der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) drängt auf einheitliche Massnahmen. «Testen, Masken und Lüften mit Unterstützung durch CO2-Messgeräte und wo nötig Luftfilter», will Präsidentin Dagmar Rösler (siehe Box).

SP-Nationalrätin Sandra Locher Benguerel, die selbst an einer fünften und sechsten Klasse unterrichtet, fordert, dass der Bundesrat am Freitag zumindest Pool-Tests an Schulen in allen Kantonen beschliesst. Daneben appelliert sie an die Kantone, die Lehrkräfte bei administrativen Tätigkeiten zu entlasten: «Freiwillige könnten uns Arbeit abnehmen und beispielsweise Kindern in Quarantäne die Hausaufgaben bringen.»

Bestehende Massnahmen durchsetzen

Von nationalen Massnahmen derzeit absehen würde Stefan Wolter, Professor für Bildungsökonomie und Taskforce-Mitglied. «Es braucht jetzt Initiativen vor Ort und mehr Mut, Massnahmen auch gegen den Widerstand von Teilen der Elternschaft umzusetzen.» Ausserdem verbreiteten nicht nur Schülerinnen und Schüler das Virus. «Wenn die Schätzung des LCH stimmt, dass Lehrpersonen ebenso häufig oder selten wie der Rest der Bevölkerung geimpft sind, dann gibt es unter den Lehrpersonen zu viele Impfskeptiker.»

Harte Massnahmen wie frühzeitige Weihnachtsferien oder erneuter Fernunterricht sind bei den Kantonen noch kein Thema. Jedoch hat bereits der Kanton Zürich die Maskenpflicht auf die erste Klasse ausgeweitet.

«Das wichtigste Ziel bleibt momentan, neben der physischen Gesundheit der Kinder, den Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler aufrecht zu erhalten», sagt Myriam Ziegler, Amtsleiterin des Zürcher Volksschulamts auf Anfrage.

«Dies ist für das seelische Wohl und damit für die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen unerlässlich.» Mithilfe der geltenden Massnahmen sollten beide Ziele erreicht werden. «Die Bildungsdirektion analysiert und prüft zusammen mit den verantwortlichen Gremien die Situation fortlaufend.»

Schlechte Luft Einen weiteren Hebel bei der Pandemiebekämpfung im Klassenzimmer hat eine neue Studie der Empa, die am Donnerstag erschienen ist, identifiziert: die schlechte Luft. Messungen in 150 Bündner Schulzimmern zeigten, dass «sich in Klassenzimmern mit schlechter Luftqualität mehr Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonal mit dem Coronavirus ansteckten als in Zimmern, die regelmässig gelüftet werden». In 60 Prozent der Klassenzimmer lag der CO2-Gehalt über 2000 ppm. Die wissenschaftliche Taskforce empfiehlt Werte von 800 bis 1200 ppm.

