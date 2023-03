1 / 4 Der Kanton sucht seit Monaten nach geeigneten Liegenschaften und evaluierte dabei die Liegenschaften an der Zelglistrasse und an der Mülligerstrasse in Windisch. 20min/eu Die neue Eigentümerin plant, die Häuser abzubrechen und vor Ort Neubauten zu errichten, heisst es in einem Schreiben des Departements an die Gemeinde. 20min/eu Die Mieterinnen und Mieter der betroffenen Liegenschaften haben vergangene Woche die Kündigung erhalten. 20min/eu

Darum gehts Der Kanton Aargau plant in Windisch eine Asylunterkunft.

Den Mietparteien in den betroffenen Liegenschaften wurde gekündigt.

Wie es nun weitergeht, ist offen.

Das ist passiert

Der Fall Windisch sorgte diese Woche für Schlagzeilen und löste grosse Empörung aus. Wie die Gemeinde Windisch am Montag mitteilte, plane der Kanton Aargau in drei Häusern eine Asylunterkunft für rund 100 Personen. Um die Asylsuchenden unterbringen zu können, habe der Eigentümer der Liegenschaften die Mietverträge der bisherigen 49 Mieterinnen und Mieter per Ende Juni gekündigt. Der Gemeinderat sei am 17. Februar in einer Besprechung mit dem Kantonalen Sozialdienst (KSD) darüber informiert worden, dass in den entsprechenden Liegenschaften die Eröffnung einer Asylunterkunft geplant sei.

Wie die Gemeinde in der Mitteilung schreibt, habe der Gemeinderat an der Sitzung und in einem später verschickten Brief dem Kanton seine Sorgen über die Pläne mitgeteilt. «Der Gemeinderat wehrt sich vehement gegen den Rauswurf seiner Einwohnerinnen und Einwohner aus ihren Wohnungen. Gerade für Personen, welche bereits in einer finanziell angespannten Situation sind, wird es schwierig bis unmöglich sein, in der näheren und weiteren Umgebung Wohnraum in diesem niedrigen Preissegment zu finden», heisst es in der Mitteilung.

Über den Vollzug der Kündigungen sei die Gemeinde anschliessend nicht vom Kanton informiert worden. Mieterinnen und Mieter hätten die Gemeinde nach dem Erhalt des Kündigungsschreibens kontaktiert. Der Gemeinderat kritisierte den Regierungsrat deshalb scharf.

Das ging der Kündigung voraus

Der Kanton Aargau hielt sich zunächst bedeckt. Am Montagabend hiess es dann vonseiten des Kantonalen Sozialdienstes (KSD) des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) in einer knappen Stellungnahme, dass es sich um «eine reguläre Anmietung zweier Altliegenschaften, deren Sanierung in nächster Zeit bevorsteht», handelt. Am Mittwoch gab das Departement zu, dass man seit Monaten intensiv auf der Suche nach geeigneten oberirdischen Liegenschaften als Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) sei und dabei die Liegenschaften an der Zelglistrasse und an der Mülligerstrasse in Windisch evaluierte.

Während des Evaluationsprozesses sei es bei den Häusern zu einem Besitzerwechsel gekommen. Die neue Eigentümerin der Liegenschaften habe sich bereit erklärt, diese für eine Zwischennutzung als UMA-Unterkunft zur Verfügung zu stellen, bis das eigentliche Bauprojekt starten könne. Die neue Eigentümerin plant, die Häuser abzubrechen und vor Ort Neubauten zu errichten, heisst es in einem Schreiben des Departements an die Gemeinde.

Wie aus dem Schreiben weiter hervorgeht, hat sich der KSD am 3. Februar dazu verpflichtet, die Liegenschaften zu mieten. Der Vertrag geht über drei Jahre mit Option auf eine Verlängerung um sechs Monate. Danach hat er am 17. Februar den Gemeinderat Windisch über seine Pläne informiert. Wie hoch die Miete, die der Kanton bezahlt, ist und ob er mehr als die aktuellen Mietparteien bezahlt, bleibt offen. Aufgrund der tieferen Fluktuation dürfte der administrative Aufwand geringer ausfallen.

Die Rolle des Besitzers

Laut dem Grundbuchamt Laufenburg ist eine Firma aus Wollerau SZ die Eigentümerin der Liegenschaften. Auf dem inzwischen gelöschten Linkedin-Profil des Geschäftsführers schreibt dieser, dass der Zweck der Firma «Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial» zu erwerben sei. Anfragen von 20 Minuten blieben bisher unbeantwortet. Gegenüber dem «Regionaljournal» von Radio SRF sagte der Geschäftsführer, dass er den Mietparteien gekündigt hat, weil er vor Ort einen Neubau plane und nicht zwecks der Flüchtlingsunterkunft. Als der Kanton angefragt habe, ob er die Häuser für eine solche Zwischennutzung haben kann, habe man das für sinnvoll gehalten.

Wie Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) in der Aargauer Zeitung sagte, liegt bisher weder ein Projekt noch ein Baugesuch für den Neubau der Immobilienfirma vor. Deshalb gehe sie davon aus, dass es bis zur Realisierung des Projekts zwei bis drei Jahre dauern dürfte.

SVP-Regierungsrat entschuldigt sich

Am Mittwoch entschuldigte sich der zuständige SVP-Regierungsrat und DGS-Vorsteher Jean-Pierre Gallati bei den betroffenen Mieterinnen und Mietern sowie dem Gemeinderat und räumte Fehler ein. Das KSD habe unter anderem bei den Abklärungen dem Aspekt der bestehenden Mietverhältnisse und den Konsequenzen für die Mieterinnen und Mieter keine Beachtung geschenkt. Zudem habe man in der Kommunikation Fehler gemacht.

Sein Department wolle nun zusammen mit dem Gemeinderat Windisch und der Eigentümerin nach Lösungen suchen, die den Interessen der betroffenen Mieterinnen und Mietern entsprechen. «Das Ziel ist der Verbleib der Mieterinnen und Mieter in ihren Wohnungen, bis sie eine geeignete Ersatzlösung haben. Der KSD wird die betroffenen Mieterinnen und Mieter bei diesem Prozess unterstützen und begleiten», heisst es in einer Mitteilung.

So geht es weiter

Am Mittwochabend fand im Gemeindehaus in Windisch ein Informationsanlass mit den betroffenen Mietparteien, Vertretenden der Liegenschaftsbesitzerin, des KSD und der Gemeinde statt. Dort hat man sich laut einer Mitteilung des Gemeinderats darauf geeinigt, dass der Vermieterin bis Ende Woche Zeit gegeben wird, um zur vorgeschlagenen Lösung schriftlich Stellung zu nehmen. Diese beinhalte, dass die Kündigungen aufgeschoben werden, damit die Beteiligten bis Ende März Zeit haben, um das weitere Vorgehen in einem Austausch auf Augenhöhe zu besprechen.