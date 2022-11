Steffen König will Jenny Frankhausers Muttermilch trinken

Intime Offenbarung : «Besser als ein Proteinshake» – Jenny Frankhausers Partner will ihre Muttermilch trinken

Aus dem Schatten ihrer berühmten Halbschwester Daniela Katzenberger (36) ist Jenny Frankhauser längst hervorgetreten und selbst zu einem bekannten Gesicht der deutschen Medienlandschaft geworden. So sehr, dass der Fernsehsender TLC die 30-Jährige und ihren Partner Steffen König in den letzten Monaten begleitet und die Reality-Serie «Jenny & Steffen im Babyglück» gedreht hat. Ob Arztbesuche, Babybauch-Shooting, Gender-Reveal-Party oder die Geburt selbst, ihre Fans bekommen alles zu sehen.

On-Off-Beziehung und Liebeskrönung

Jenny und Steffens Liebe brauchte ein paar Anläufe. Die beiden kennen sich bereits seit vielen Jahren. So richtig gefunkt hat es aber erst 2019, als die TV-Persönlichkeit die Hoffnung auf den Partner fürs Leben schon aufgegeben hatte. Wenige Monate später kam aber bereits das überraschende Liebes-Aus. Mitte 2020 liefen sich die beiden wieder zufällig über den Weg und die Gefühle kamen wieder auf. Im April 2022 verkündete das Paar schliesslich, in froher Erwartung zu sein.

Am 29. September 2022 erblickte ihr Junge das Licht der Welt. Er heisst Damian Andreas, wie Jenny Frankhauser bereits am 17. Mai in einer Instagram-Story verkündet hatte. Damit wurde die Liebe der beiden gekrönt. Mit der Geburt ging für Frankhauser ein Herzenswunsch in Erfüllung: «Die Schwangerschaft war schon etwas länger geplant und es ist ein absolutes Wunschkind. Wir sind beide so überglücklich, dass es jetzt geklappt hat und freuen uns auf unser Wunder», sagte sie bereits zuvor in einem Interview mit «Gala».