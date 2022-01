«Besser als Manuel Neuer»: Seny Dieng wird beim Afrika-Cup gefeiert

Der Africa Cup of Nations ist noch nicht einmal zwei ganze Tage und hat bereits für ordentlich Furore gesorgt. Einmal, weil ein Zürcher Goalie aus dem Nichts die senegalesischen Fans verzaubert. Wie kommts? Im 28-Mann-Kader von Senegal fehlten vor dem Spiel am Montag gegen Simbabwe nicht weniger als elf Spieler wegen Corona, darunter auch Chelsea-Torhüter Edouard Mendy und dessen Ersatz Alfred Gomis (Rennes). So kommt plötzlich die Nummer 3 Seny Dieng zu seinem zweiten Länderspiel.

Und der in Zürich geborene Goalie der Queens Park Rangers, der auch den Schweizer Pass besitzt, macht beim 1:0-Sieg seine Sache gut. Sogar sehr gut, wie man in sozialen Medien lesen kann: Obwohl der 27-Jährige nur zwei Schüsse abwehren musste, vergleicht ihn ein Twitter-User mit Manuel Neuer, schreibt, dass er besser als der Bayern-Goalie sei. «Er ist die Versicherung für uns», meint ein anderer. «Sehr gutes Spiel von ihm, dabei kannte ich ihn gar nicht», ist ein anderer Fan ehrlich. «Ein perfektes Spiel von ihm!», so ein weiterer Twitter-User.

VAR-Chaos und Penalty-Glück

Ebenfalls für Furore sorgte die Tatsache, dass sich Mitfavorit Senegal gegen Aussenseiter Simbabwe erst tief in der Nachspielzeit durchsetzen konnte. Der 1:0-Siegtreffer erzielte Sadio Mané per Penalty – in der 97. Minute. Ganz zum Frust der Simbabwer, die sich mit allem wehren, was sie haben. So auch in der entscheidenden Szene: Senegals Pape Gueye zog ab, Simbabwe-Verteidiger Kelvin Madzongwe warf sich in den Schuss und berührte den Ball mit dem Ellbogen.



Nach endlos langen Diskussionen und einem Riesen-Bock bei der VAR-Untersuchung (es standen keine TV-Bilder von der Szene zur Verfügung) entschied der Schiedsrichter im kamerunischen Bafoussam auf Elfmeter. Liverpool-Star Mané trat an und verwandelte sicher. Die Simbabwe-Spieler waren fassungslos. Die Senegalesen feierten ihren Superstar Mané – und ihren neuen Liebling zwischen den Pfosten.