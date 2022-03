Hilferuf gefolgt: Swiss Cycling holt 13 ukrainische Nachwuchssportler ab

In der Schweiz angekommen: Swiss Cycling und Präsident Thomas Peter (r.) fuhren spontan nach Polen, um von da junge ukrainische Radsportlerinnen und -sportler in die Schweiz zu bringen.

Der Verband, so heisst es auf Anfrage von 20 Minuten, habe dem Hilferuf eines ukrainischen Bahntrainers Folge geleistet und die 17- bis 19-Jährigen mit zwei Teambussen von der polnischen Stadt Lublin nahe der ukrainischen Grenze abgeholt. «Als wir am Montagvormittag angefragt wurden, ob wir die Juniorinnen und Junioren abholen und in die Schweiz bringen können, war für uns sofort klar, dass wir das tun werde», so Peter. Auf der fast 20-stündigen Fahrt (ein Weg) seit Montag mit dabei waren insgesamt vier Personen von Swiss Cycling, darunter der Geschäftsführer persönlich.

Flucht statt Trainingslager

Nach Lublin sind die Athletinnen und Athleten nach strapaziöser Reise – teils sogar zu Fuss – gelangt, weil sie sich gerade im Westen des Landes in einem Trainingslager befanden. In Lublin sind sie von einem polnischen Bekannten ihres Trainers notdürftig untergebracht worden.

«Die meisten von ihnen stammen aus dem Osten der Ukraine», heisst es seitens Swiss Cycling. Also einem Teil des Landes, in dem zurzeit heftige Gefechte zwischen russischen und ukrainischen Truppen stattfinden. Nur weil sie sich gerade im Westen befanden, sei eine Flucht überhaupt möglich gewesen.

In Magglingen untergebracht

Am Mittwochmorgen sind die beiden Fahrzeuge schliesslich sicher in Magglingen angekommen. Dort, in den Unterkünften des nationalen Sport-Leistungszentrums, werden die 13 Jugendlichen nun bis auf weiteres untergebracht. «Das Bundesamt für Sport Baspo ist eine grosse Unterstützung», so das in Grenchen ansässige Swiss Cycling.