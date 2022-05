SFL erklärt die Idee: Best-of-3-Serie um den Meistertitel? So soll die Liga-Revolution aussehen

Der FC Zürich wurde in dieser Saison Schweizer Meister. blue

Darum gehts In der Super League könnte es ab 2023/24 zu einer grossen Änderung kommen.

Das gab die Swiss Football League bereits anfangs April bekannt.

Nun kommuniziert die SFL neue Details vor der Abstimmung am 20. Mai.

In der Schweizer Super League könnte es schon bald zu grösseren Veränderungen kommen. Anfangs April gab dies die Swiss Football League bekannt. Das SFL-Komitee präsentierte dann den Vorschlag zur Aufstockung der Super League von 10 auf 12 Clubs auf die Saison 2023/24 hin. Auch gab die SFL bekannt, dass im neuen Modus drei Phasen vorgesehen seien.

Nun – anfangs Mai – hat das Komitee den Clubs mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2022 neue Details zukommen lassen. Wir geben euch die wichtigsten Infos.

Phase 1 (First Stage)

Diese ist schnell erklärt. Zuerst bestreiten die 12 Clubs eine sogenannte First Stage mit Hin- und Rückspiel gegeneinander (22 Runden). Also eigentlich wie derzeit die gesamte Meisterschaft in der Schweiz aussieht.

Phase 2 (Second Stage)

Es folgt die zweite Phase. Für die Second Stage wird die Tabelle in zwei Hälften geteilt (ohne Punkteteilung). Die Clubs auf den Rängen 1-6 tragen in der Championship Group und die Clubs auf den Rängen 7-12 in der Qualification Group erneut ein Hin- und Rückspiel gegeneinander aus (10 Runden).



Wie wird bald in der Super League der Schweizer Meister entschieden? Urs Lindt/freshfocus

Phase 3 (Championship Finals und Europe Play-offs)

Nun wird es kompliziert. Nach diesen total 32 Runden schlägt das Komitee auf verschiedenen Stufen die Austragung von Entscheidungsspielen vor. In den Championship Finals spielen die beiden erstklassierten Vereine der Championship Group in einer Best-of-3-Serie um den Meistertitel. Der Leader geniesst in den Spielen 1 und allenfalls 3 Heimrecht. Die einzelnen Partien benötigen einen Sieger und werden gegebenenfalls über Verlängerung und Elfmeterschiessen entschieden.

Die 8 Clubs auf den Rängen 3-6 der Championship Group und auf den Rängen 1-4 der Qualification Group bestreiten die Europe Play-offs. In drei Runden (Viertelfinal, Halbfinal, Final) werden die, zu diesem Zeitpunkt zu vergebenden Startplätze in den europäischen Wettbewerben ausgespielt. In den Runden 1 und 2 finden Hin- und Rückspiele nach europäischem Modell statt, die Runde 3 wird in einem einzigen Finalspiel ausgetragen. Für die Ansetzung der Paarungen wird immer die Klassierung aus der Second Stage herangezogen (bestklassierter gegen schlechtestklassierter Club usw.).

Und wie wird der Absteiger ermittelt?

Da ändert sich nicht so viel. Während der letztklassierte Club der Qualification Group direkt in die Challenge League absteigt, bestreitet der vorletztklassierte Club wie bisher in einem Hin- und Rückspiel eine Relegation gegen den Zweiten der Challenge League um den letzten Platz in der höchsten Schweizer Liga.

So läuft die Versammlung am 20. Mai ab Zuerst wird in den Statuten die Anzahl Clubs in der Super League zur Abstimmung gebracht, hierbei ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Anschliessend stimmen die Clubs über den neuen Modus ab: erst über die Einführung der First und Second Stage, dann einzeln über die Elemente der Final Stage (Championship Finals, Europe Play-offs, Relegation). Für die Einführung ist bei jeder Abstimmung das einfache Mehr gefordert.

Ist sonst noch etwas wichtig?

Ja. Die Aufstockung der Super League ist auf die Saison 2023/24 hin vorgesehen. Bei einer Annahme des Vorschlags wird in der Saison 2022/23 eine Übergangssaison ausgetragen. Auch über diese Regeln stimmen die Clubs an der Versammlung ab.



In der Super League wird vorgeschlagen, dass es keinen direkten Absteiger gibt und der letztklassierte Club eine Barrage gegen den Dritten der Challenge League bestreitet. Die gleiche Regelung soll in der Challenge League gegenüber der Promotion League zum Einsatz kommen. Zudem steigen aus diesen beiden Ligen jeweils zwei Clubs direkt auf, sofern sie die erforderliche Lizenz erhalten.

Wie sehen die Clubs die Idee?

«Das ist sportlich unfair», so Canepa anfangs April gegenüber 20 Minuten. «Wer über die gesamte Saison am meisten Punkte erspielt hat, soll auch Meister werden.» Ins selbe Horn bläst YB-Sportchef Christoph Spycher: «Mit dem Gedanken an eine Meisterschaftsentscheidung mittels Playoffs können wir uns bei YB nicht anfreunden, weil dies der sportlichen Fairness komplett widerspräche. Zieht der FCZ in der laufenden Meisterschaft seine Leistungen über 36 Runden durch, wird er der verdiente Meister sein.»