Sie klären auf und brechen Tabus: Bestatter gehen mit Leichen-Creme viral

Vorstandsvorsitzender Olaf Dilge ist in vielen Clips der Ahorn-Gruppe zu sehen.

Zwei Millionen Mal wurde das 33-sekündige Tiktok-Video abgerufen, in dem ein unscheinbarer Cremebehälter gezeigt und die Frage: «Wofür ist das?», aufgeworfen wird. Zwei Fachkräfte des Bestattungsunternehmens Ahorn erklären, dass die nach Rosenblüten riechende Spezialcreme für die Haut von Toten gedacht ist und keinesfalls von Lebenden angewendet werden sollte. Die sogenannte Kalon Creme wird zum Lösen der Totenstarre verwendet. In den Kommentaren zeigen sich die Zuschauenden interessiert und amüsiert zugleich. Interessiert an der Aufklärung über die Bestattungsarbeit, amüsiert über die etwas steife Kameraperformance der beiden Fachpersonen.