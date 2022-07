USA : Bestattungsunternehmen lässt Leichen über Monate verwesen

Wegen eines starken Gestanks rückte die Polizei in Indiana am vergangenen Freitag zu einem Bestattungsinstitut aus. Vor Ort entdeckten die Beamten 31 Leichen, die teils schon Monate alt waren.

Die Polizei hat 31 Leichen in unterschiedlichem Verwesungszustand in einem Bestattungsunternehmen im Süden des US-Staats Indiana entdeckt. Am vergangenen Freitag (Ortszeit) fand die Polizei in Jeffersonville, einem Vorort von Louisville, 31 Tote «an verschiedenen Orten im Gebäude», einige «in fortgeschrittenen Stadien der Verwesung», erklärte Polizeihauptmeister Isaac Parker. Laut «ABC7» handelt es sich beim Unternehmen um das Lankford Funeral Home und Family Center.