«Beste Halbzeit der Saison» – Marchesano trotz 0:4-Klatsche zufrieden

Der FC Zürich konnte einem schon ein bisschen leid tun. Nach einem beherzten Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, wird der Leader der Super League von YB in der zweiten Halbzeit regelrecht überrollt. Der Doppelschlag von Michel Aebischer führte dann zum endgültigen Nackenschlag – der FCZ kassiert eine 0:4-Klatsche .

Mittelfeldspieler Antonio Marchesano zeigte sich im Interview mit dem SRF trotzdem sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams: «Die erste Stunde hatten wir so viele Chancen, wie noch nie in dieser Saison». Dennoch stellt er klar, dass die Berner vor dem Tor eiskalt waren: «Sie haben die Torchancen genützt, wir nicht». Zusätzlich ist das Resultat aus Sicht des Tessiners viel zu hoch. «Bis zum 0:2 waren wir voll im Spiel und YB war am Zittern.» Auch der YB-Spieler Cristian Fassnacht ist der Meinung, dass dieses Resultat zu hoch ausgefallen ist. «Der FC Zürich hat ein gutes Spiel gemacht, jedoch waren wir effizienter.»