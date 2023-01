Beliebteste Hotels der Schweiz 2023: Das sind die Top 10

Von familiären Berghotels bis zu charmanten Traditionshäusern – in diesen zehn Schweizer Hotels hat es Feriengästen von Holidaycheck am besten gefallen. Das geht aus den Bewertungen der Gäste im Zeitraum von Dezember 2021 bis November 2022 hervor.

Platz 1: Appartement Panorama in Samnaun

Das Dreisterne-Hotel-Appartement Panorama in Samnaun in Graubünden wird von Wintersportlerinnen und -sportlern besonders aufgrund der guten Lage direkt im Skigebiet geschätzt. Ebenfalls überzeugt haben laut Bewertungen der freundliche und aufmerksame Service der Gastgeber-Familie sowie das Zmorge.

Platz 2: Romantik Hotel Hornberg in Saanenmöser bei Gstaad

Wandern und Wellnessen – in diesen zwei Bereichen punktet das Viersterne-Romantik-Hotel Hornberg besonders. Und auch die idyllische Lage sowie die feine Küche, welche gluten- und laktosefreie Menüs anbietet, wird in den Bewertungen von den Gästen gelobt.

Platz 3: Hotel Waldhaus Sils im Engadin

Platz 4: Privà Alpine Lodge in der Lenzerheide

Wenn du es exklusiv und privat magst, bist du in der Privà Alpine Lodge in der Lenzerheide am richtigen Ort. 95 Chalet-Apartments liegen direkt an der Skipiste zur Rothornbahn. Familien schätzen den Kinderclub sowie den Wellnessbereich für Gross und Klein.