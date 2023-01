Schweiz steht vor Methadon Engpass: Experte warnt vor verheerenden Folgen

Das Arud habe in den letzten Tagen etliche Anrufe von Betroffenen erhalten. «Sie rufen uns verängstigt an und fragen, wie es weitergeht.»

Wie er sagt, ist der Grosshandel von Methadon in Tablettenform bereits ausverkauft. «Es gibt lediglich noch die Restbestände der Apotheken. Diese könnten aber bereits in zwei Wochen ausgehen.» Für die 9000 Schweizer Patientinnen und Patienten gebe es kaum Alternativen. «Viele nehmen das Medikament seit Jahren und sind damit stabil. Wenn Methadon aber nicht mehr erhältlich ist, besteht die Gefahr, dass sie wieder Heroin illegal auf der Strasse besorgen», befürchtet der Suchtmediziner. Das Arud habe in den letzten Tagen etliche Anrufe von Betroffenen erhalten. «Sie rufen uns verängstigt an und fragen, wie es weitergeht.»