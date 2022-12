Deutschtest: So schlägt sich die Künstliche Intelligenz bei der Zürcher Gymi-Prüfung

KI lernt sehr schnell dazu

Etwas schwieriger wird es, wenn die KI Verben konjugieren oder Bezugswörter finden soll. So zumindest beim ersten Versuch. Anstatt die gefragten Verben zu konjugieren, macht sie Beispielsätze. In der Prüfung muss eine Tabelle ausgefüllt werden. In der ersten Spalte steht die Grundform, in der zweiten und dritten Spalte eine konjugierte Form des Verbs. Die Tabelle kann sie nicht korrekt ausfüllen, deshalb ändern wir die Fragestellung, wie auf dem Screenshot unten zu sehen ist. Das Ergebnis: Die KI erstellt eine fehlerlose Tabelle.