In 92 Tagen: Besteigung aller Achttausender in Rekordtempo löst Kritik aus

Umstrittene Leistung

Doch die Leistung der Norwegerin ist in der Bergsteigerszene umstritten. So gab es etwa Kritik daran, dass sie den Rekord nicht ohne, sondern mit Flaschensauerstoff schaffte, ausserdem daran, dass es einen grossen logistischen Aufwand gab – etwa mit Anflügen in die Basislager per Helikopter – und dass sie sich auf bereits bekannten Routen bewegte, wie die Website Alpin.de berichtete.