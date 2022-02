Erfolgreicher Zeugenaufruf – Bestellt und nie angekommen – Passant findet verlorenes Bett 

Der Chauffeur blieb jedoch im Schnee stecken, stellte das Bett an den Strassenrand und fuhr davon.

Ein Passant hat das verschollene Bett an der Coop Tankstelle des Ascheraparks in Schiers GR gefunden und auf den Zeugenaufruf reagiert.

Am nächsten Morgen wurde ein Teil des Bettes am Strassenrand entdeckt.

Das Bett kam jedoch nie bei ihr an.

Das Zügelunternehmen des Verkäufers bot ihr an, das Bett zu ihr nach Hause zu liefern.

Anfang Februar hat News-Scout Mirjam ein Boxspringbett auf Tutti.ch gekauft. Da der Verkäufer des Bettes gerade umzog, bot sein Zügelunternehmen an, das Bett zu ihr nach Hause zu transportieren. Doch der Chauffeur blieb während seiner Transportfahrt im Schnee stecken, stellte das Bett an den Strassenrand und fuhr einfach davon. Ein Zeugenaufruf von 20 Minuten hat sich nun als erfolgreich erwiesen .

Am letzten Dienstag bekam Mirjam eine Mail, dass ihr Bett auf dem Parkplatz des Ascheraparks in Schiers GR gefunden wurde. «Ich finde es richtig toll, dass der Zeugenaufruf tatsächlich etwas bewirkt hat», sagt Mirjam. Es seien jedoch noch immer nicht alle Teile aufgetaucht. «Wir vermuten, dass der Chauffeur die beiden Matratzen, die Füsse sowie die Fernbedienungen für den verstellbaren Lattenrost, mitgenommen hat», sagt sie.

Auf Anfrage von 20 Minuten konnte die Kantonspolizei Graubünden bestätigen, dass eine Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung zu diesem Fall eingegangen ist. Da es sich beim Chauffeur um einen deutschen Staatsbürger handle, wurde ein Amtshilfegesetz an Deutschland gestellt. «Die deutsche Polizei wird die Befragung des Chauffeurs durchführen», sagt Polizeisprecherin, Anita Senti. Der Fall werde dann durch die Staatsanwaltschaft in Graubünden weiterbearbeitet. «Das Strafmass ist noch offen und wird von der Staatsanwaltschaft beurteilt», so Senti.