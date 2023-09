Darum ist die Schweiz das beste Land der Welt

In der Schweiz ist das Leben am besten – das zeigt eine aktuelle Untersuchung. Die Top 10:

In Finnland leben laut Studien die glücklichsten Menschen, in Italien soll es das beste Essen geben. Jedes Land hat seine ganz eigenen Vorteile. Eine Auswertung von U.S. News & World Report in Zusammenarbeit mit der Marketingfirma WPP und der Universität Pennsylvania zeigt das Land mit dem besten Gesamtpaket weltweit.