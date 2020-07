Geld gegen Corona

«Besteuert uns. Besteuert uns. Besteuert uns» – fordern Superreiche

Regierungen weltweit sollen die Steuern für Wohlhabende erhöhen. Das verlangen über 170 Superreiche in einem offenen Brief. Mit dem Geld soll man die Corona-Krise bewältigen.

Millionäre und Milliardäre aus diversen Ländern wollen ihr Geld für den Kampf gegen die Corona-Krise einsetzen. Die Superreichen fordern ihre Regierungen auf, die Steuern für reiche Menschen wie sie zu erhöhen. In einem offenen Brief an den «Guardian» schreiben sie daher: «Besteuert uns. Besteuert uns. Besteuert uns.»