Schweizerhalle BL: «Bestialischer Geruch» war kilometerweit zu riechen

In einem Produktionsgebäude einer Chemiefirma auf dem Schweizerhalle-Areal ist es am Mittwochmorgen zu einem Stoffaustritt über eine Lüftungsanlage gekommen. Der Gestank war bis nach Basel zu riechen.

Von einem «bestialischen Geruch» in der Region am Mittwochmorgen berichtete ein News-Scout. Der Gestank sei von Schweizerhalle bis zum Hauptbahnhof Basel SBB wahrnehmbar gewesen. Auch auf Facebook wurde verschiedentlich vom Gestank berichtet. Wie die Baselbieter Polizei am Vormittag mitteilte, rührte die «Geruchsbelästigung» vom Umfüllen eines Feststoffes in einem Produktionsgebäude kurz nach sechs Uhr an der Düngerstrasse auf dem Schweizerhalle-Areal.