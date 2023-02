Video zeigt wie Bagger in St. Gallen und mit anderem Bagger wieder aufgestellt wird

Am Donnerstag, kurz vor Feierabend, ist auf einer Baustelle in Riethüsli SG ein Bagger umgekippt. Der Maschinist ist mit dem Schrecken davongekommen.

Video: News-Scout

Darum gehts Am Donnerstag ist ein Bagger umgekippt.

Derzeit geht man davon aus, dass er auf einer Eisplatte abgerutscht ist.

Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor Feierabend, ist ein Bagger auf einer Baustelle im Riethüsli in St. Gallen umgekippt. «So etwas passiert nicht jeden Tag», sagt ein News-Scout zu 20 Minuten. Als der Bagger umkippte, habe sich ein Maschinist im Fahrzeug befunden. «Der Mann hat sich bestimmt sehr erschrocken», so der Leser. Verletzt worden sei er jedoch nicht.

Wie im Video zu sehen ist, konnte die Situation eigenständig wieder unter Kontrolle gebracht werden. «Der Bagger konnte mithilfe eines anderen Baggers wieder aufgestellt werden», so der Leser.

Maschinist habe Situation falsch eingeschätzt

Das Bauunternehmen, welches die betroffene Baustelle leitet, äussert sich zum Geschehen: «Zurzeit gehen wir davon aus, dass der Bagger auf einer Eisplatte ausgerutscht ist», sagt Lynn Burkhard, Co-Geschäftsführerin bei Stutz. Um die Umstände genauer zu analysieren, habe sich die Situation am Freitagmorgen ein Sicherheitsbeauftragter angeschaut. «Damit Massnahmen ergriffen werden können, müssen wir zuerst die Ursache kennen», so Burkhard.

Es komme nur sehr selten dazu, dass ein Fahrzeug umkippt. Denn die Mitarbeitenden würden für Arbeiten auf eisigem Untergrund extra geschult werden. «In so einer Situation muss der eisige Untergrund zuerst mit der Schaufel angekratzt werden, damit eine bessere Haftung zwischen den Raupen und dem Untergrund entsteht», sagt Burkhard. Dies habe der Maschinist auch gemacht. «Trotz seiner langjährigen Erfahrung hat er die Situation nach seinen eigenen Aussagen nach nicht richtig eingeschätzt und ist deshalb gekippt», so Burkhard. So etwas könne jedem erfahrenen Maschinisten passieren.

«Umfang des Schadens kann noch nicht beziffert werden»

Da es sich um eine grosse Baustelle handelt, konnten die Bauarbeiten am Freitag an einer anderen Stelle trotzdem weitergeführt werden. Der umgekippte Bagger werde Anfang nächster Woche in die Werkstatt gebracht und auf Beschädigungen überprüft. «Ein Schaden wird entstanden sein, der Umfang kann aber noch nicht beziffert werden», sagt Burkhard.

