Champions League: Ricardo Rodriguez lobt die SSC Napoli

Die SSC Napoli marschiert dem ersten Meistertitel seit 33 Jahren entgegen. In der Serie A beträgt der Vorsprung auf Verfolger Lazio neun Spiele vor Schluss satte 16 Punkte. Das Prunkstück des Teams von Luciano Spalletti ist schnell gefunden: Die brandgefährliche Offensive um Topscorer Victor Osimhen und Spielmacher Khvicha Kvaratskhelia hat in den bisherigen 29 Spielen ganze 66 Tore erzielt.

Auch in der Champions League läuft die Tor-Maschinerie aus Kampanien auf Hochtouren. Mit 25 Treffern stellt Napoli vor den Viertelfinal-Hinspielen den torgefährlichsten Angriff aller Mannschaften. Dass die Neapolitaner dagegen in anderen Statistiken, wie Ballbesitz, Passgenauigkeit oder Zweikämpfe, nicht zu den Top-Teams gehören, überrascht nicht. Napoli spielt einen hohen Pressing-Fussball und glänzt durch ein schnelles Umschaltspiel nach gegnerischen Ballverlusten.

Rodriguez: «Dumme Fehler gemacht»

Im Viertelfinal der Champions League trifft Napoli nun auf die AC Milan. Nachdem die Meisterschaft praktisch in trockenen Tüchern ist und man im Cup bereits im Achtelfinal an Abstiegskandidat Cremonese scheiterte, dürfte sich der sportliche Fokus in Neapel immer mehr in Richtung Königsklasse verlagern.