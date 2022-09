Gossau SG: Besucher setzten heimlich zwei Meerschweinchen im Walter Zoo aus

1 / 3 Bei der Reinigung des Meerschweinchen-Geheges vor einigen Tagen ist den Tierpflegerinnen und Tierpflegern aufgefallen, dass sich auf einmal zwei Tiere zu viel im Gelände aufhalten. Walter Zoo Die beiden Weibchen stellen ein gesundheitliches Risiko für die anderen Meerschweinchen dar. Die Tiere könnten Parasiten oder Viren in sich tragen. Walter Zoo Die Tiere wurden nun in Quarantäne isoliert. Nachher wird geschaut, ob die Meerschweinchen im Zoo bleiben dürfen. Walter Zoo

Darum gehts Der Walter Zoo berichtet auf Social Media, dass Unbekannte zwei Meerschweinchen in ihrer Anlage ausgesetzt haben.

Diese unerlaubte Einschleusung könnte durch den unbekannten Gesundheitszustand zur Gefahr für die anderen Tiere werden.

Die Tiere kommen jetzt zuerst für ein paar Wochen in Quarantäne.

Wer sich nicht mehr um sein Haustier kümmern kann oder will, soll sich beim Tierschutzverein oder Tierheim melden.

Vergangene Woche stellten die Tierpflegerinnen und Tiefpfleger des Walter Zoos in Gossau SG während der Reinigung der Meerschweinchen-Anlage fest, dass sich zwei Tiere zu viel im Terrain aufhalten. Die Nagetiere sollen laut dem Walter Zoo von unbekannten Personen heimlich im Gehege ausgesetzt worden sein. Vermutlich, weil sich der ursprüngliche Besitzer oder die ursprüngliche Besitzerin nicht mehr um die beiden weiblichen Nager kümmern konnte oder wollte.

Der Walter Zoo appelliert nun an seine Followerinnen und Follower auf Social Media: «Wir bitten euch, überlegt es euch gut, bevor ihr euch ein Haustier anschafft. Tiere brauchen viel Zeit, Geduld und Zuneigung», heisst es im Statement. Wenn man in einer Situation sei, in der man die Tiere nicht mehr halten kann, dann solle man diese auf keinen Fall ungefragt im Zoo aussetzen.

Ganzer Bestand könnte sterben

Bevor ein Tier nämlich in eine Zoo-Anlage zu seinen Artgenossen ziehen kann, müssen sie zuerst einige Wochen unter Beobachtung in Quarantäne isoliert werden. In dieser Zeit werden die Tiere auf ansteckende Parasiten und Erreger überprüft.

Ohne diesen Vorgang könnte das im schlimmsten Fall den Tod der ganzen Meerschweinchen-Gruppe bedeuten. «Ich kann mir gut vorstellen, dass die Meerschweinchen durch Besuchende in einem Karton, Rucksack oder Kinderwagen in die Anlage gebracht worden sind», sagt Thomas Harder, Leiter Marketing des Walter Zoos zu «FM1Today».

Nach Quarantäne wird entschieden, ob die Tiere bleiben dürfen

Nach der Quarantäne-Prozedur wird sich zeigen, ob die beiden Tiere in der Meerschweinchen-Anlage bleiben dürfen oder nicht. Harder betont explizit, dass Haustiere auch ja nicht in die Wildnis ausgesetzt werden dürfen. Ein Meerschweinchen hätte in der Natur keine Überlebenschancen. «In einer solchen Situation kann man sich im Bekanntenkreis umhören, die Tiere an den Tierschutz oder in einem Tierheim abgeben.»

Magst du Meerschweinchen? Ja, ich liebe alle Tiere. Es sind meine Lieblingstiere. Ja, aber das laute Fiepen kann nerven. Nicht wirklich. Ich will nur das Resultat sehen.