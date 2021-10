Fantasy Basel – Besucher stehen über zwei Stunden an für Corona-Test

An der Fantasy Basel gilt für den Zutritt die 3G-Regel. Geimpft, getestet oder genesen sollen die Besucher sein. Für die, die einen Test benötigen, steht vor Ort ein Testzentrum zur Verfügung, das auch ein Leser nutzen will. Die Tests sind für Personen mit einer Schweizer Krankenkassenkarte kostenlos. Für Besucher aus dem Ausland kostet der Test 25 Franken. Der Corona-Test wird für einige jedoch zur Geduldsprobe. «Einige stehen schon seit zwei Stunden an», erzählt der News-Scout.

Problem schnell erkannt

Fantasy-Basel-Mediensprecher Zeno Van Essel erklärt am Telefon: «Wir haben das Problem erkannt und es wurden auch schon Massnahmen ergriffen.» Es sei eine Herausforderung, überhaupt eine solche Veranstaltung zu organisieren. «Für das Testzentrum arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der Erfahrung hat mit solchen Events», so Van Essel weiter.

Grund für den Stau erklärt Van Essel so, dass man von der Anzahl her von den Testwilligen von Freitag ausgegangen sei. Mit dem Wochenende hat das wenig zu tun erklärt er: «Die Vorverkaufszahlen waren in etwa gleich wie gestern, daher ging man davon aus, dass das Testzentrum heute ähnlich ausgelastet sein wird. Wir haben früh Massnahmen ergriffen, als wir gesehen haben, dass dem nicht so ist.»